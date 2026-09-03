Генсекретарь FIS опроверг автоматический допуск россиян, подписавших декларацию

Исполняющий обязанности генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Урс Леманн заявил, что решение организации не означает автоматического возвращения всех российских спортсменов на международные соревнования после подписания декларации о нейтралитете.

На вопрос NRK, верно ли, что все российские спортсмены, готовые подписать декларацию о нейтралитете, смогут вернуться к соревнованиям, Леманн ответил: «Эта трактовка неверна».

Представитель FIS по коммуникациям Бруно Сасси уточнил, что окончательные правила допуска спортсменов ещё не готовы. Они будут определены в рамках процедуры подачи заявок на получение нейтрального статуса.

«При этом стоит отметить, что спортсмены, которым ранее было отказано в получении статуса AIN (нейтрального статуса), должны будут пройти новую оценку на предмет того, могут ли они быть допущены в качестве нейтральных. Эта оценка будет проводиться независимой внешней организацией», — сказал Сасси.

Ранее FIS объявила, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать только в индивидуальных дисциплинах и исключительно в нейтральном статусе. Использование национальных флагов, гимнов и формы запрещено.