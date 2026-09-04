Совет FIS утвердил проведение ЧМ в каждом сезоне, за исключением олимпийского

Совет Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на прошедшем заседании в Швейцарии утвердил проект повышения частоты проведения чемпионатов мира по лыжным видам спорта. По задумке организации, они будут проводиться не только раз в два года в нечётные годы, но ещё и в чётные неолимпийские годы, начиная с 2032 года.

FIS уже готова рассмотреть проведение чемпионата мира в 2028 году. На данный момент утверждено проведение ЧМ в Фалуне (2027 год), Лахти (2029 год) и Оберстдорфе (2031 год).

В пресс-релизе организации говорится, что такое решение было принято «после знакомства совета с предварительным исследованием целесообразности, основанном на спортивной ценности, оценке календаря, коммерческом потенциале и правах на освещение в СМИ».