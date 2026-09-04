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Клебо: испытываю скепсис к ежегодному проведению ЧМ. Это может обесценить турнир

Клебо: испытываю скепсис к ежегодному проведению ЧМ. Это может обесценить турнир
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11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо оценил инициативу совета FIS увеличить частоту проведения чемпионатов мира.

«Мне нравятся новые идеи, и обычно я поддерживаю перемены. Тем не менее первое, что приходит мне в голову, это скепсис по отношению к ежегодному проведению чемпионата мира.

Проведение чемпионатов мира должно быть достаточно редким событием, чтобы иметь значимость. Я не уверен, что биатлон поступает правильно, проводя чемпионат мира каждый год. Это может обесценить чемпионат мира. Посмотрите на Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу. Они очень хорошо управляют своими финансами, проводя турниры один раз в четыре года.

Тем не менее, хоть я и скептически отношусь к этому нововведению, я буду готов к ежегодным чемпионатам мира, так что время покажет, хорошая это идея или нет», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, совет FIS принял решение о проведении чемпионатов мира в чётные годы с сезона-2031/2032, однако предусмотрел возможность организации такого ЧМ уже в сезоне-2027/2028.

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