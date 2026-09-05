Глава FIS объяснил, почему федерация изменила правила допуска россиян к стартам

Президент Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Александр Оспельт объяснил изменение правил допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой организации.

«Мы решили внедрить систему, которая основана на индивидуальном подходе, чтобы рассматривать ситуацию каждого спортсмена. Поэтому мы сменили систему на формат самодекларации. Все спортсмены будут проверены на предмет того, занимался ли он или она когда-либо пропагандой и не злоупотребляет ли своим статусом для её продвижения. Он должен будет соответствовать нейтральному статусу на деле.

Он должен быть частью нашей антидопинговой системы и проходить проверки чаще, чем другие атлеты. В противном случае будет наказан — последуют санкции или даже дисквалификация.

Хочу сказать, что политическая ситуация для нас по-прежнему остаётся неприемлемой. Однако МОК выпустил новые рекомендации, и по старым правилам наша позиция в CAS становилась проигрышной. Также некоторые члены Совета FIS высказывались за полный допуск россиян и белорусов. Поэтому было найдено компромиссное решение.

Я считаю, что эта система позволяет подходить к спортсменам индивидуально. Ведь были атлеты, которых мне искренне жаль,— не имевшие никакого отношения к этому режиму, но всё равно не получавшие допуска к стартам», – приводит слова Оспельта SVT.