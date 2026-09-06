«Я считаю, это удивительно». Чемпион мира высказался о допуске россиян на соревнования FIS

Чемпион мира по лыжным гонкам в эстафете 4×7,5 км, обладатель Кубка мира — 2023/2024 норвежец Харальд Эстберг Амундсен высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/2027 в нейтральном статусе.

«Я считаю, это удивительно. Практически ничего не изменилось, но очевидно, что есть силы, которые оказывают давление, добиваются изменений. Посмотрим, что будет внесено в критерии допуска.

Спортсмены в определённом смысле не принимают непосредственного участия в происходящем. Хотя они страдают из-за последствий военных действий. Если мы встретимся на соревнованиях, то будем исходить из этого, и, конечно, существует определённый фон, который продолжает тлеть. Мы не можем решить эту проблему, поэтому должны относиться к спортсменам как к людям. Но этот фон никуда не исчез, и это не оптимальная ситуация», – приводит слова Амундсена TV2.

Ранее FIS допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.