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«Я считаю, это удивительно». Чемпион мира высказался о допуске россиян на соревнования FIS

«Я считаю, это удивительно». Чемпион мира высказался о допуске россиян на соревнования FIS
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Чемпион мира по лыжным гонкам в эстафете 4×7,5 км, обладатель Кубка мира — 2023/2024 норвежец Харальд Эстберг Амундсен высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/2027 в нейтральном статусе.

«Я считаю, это удивительно. Практически ничего не изменилось, но очевидно, что есть силы, которые оказывают давление, добиваются изменений. Посмотрим, что будет внесено в критерии допуска.

Спортсмены в определённом смысле не принимают непосредственного участия в происходящем. Хотя они страдают из-за последствий военных действий. Если мы встретимся на соревнованиях, то будем исходить из этого, и, конечно, существует определённый фон, который продолжает тлеть. Мы не можем решить эту проблему, поэтому должны относиться к спортсменам как к людям. Но этот фон никуда не исчез, и это не оптимальная ситуация», – приводит слова Амундсена TV2.

Ранее FIS допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.

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