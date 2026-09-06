«На нас это сильно не повлияет». Вальнес — о решении FIS допустить россиян к стартам

Олимпийский чемпион (2022) норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к стартам под эгидой организации в сезоне-2026/2027.

«Думаю, всё будет нормально, если мы встретимся с ними на соревнованиях. Это не сильно на нас повлияет. Нас больше волнует политическая сторона вопроса, и мы удивлены, что в нынешней ситуации для них открывается допуск», – приводит слова Вальнеса TV2.

Ранее FIS допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.