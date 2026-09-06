Дарья Непряева поздравила сестру Наталью с днём рождения

Участница Олимпийских игр в Милане российская лыжница Дарья Непряева поздравила свою сестру, олимпийскую чемпионку 2022 года в эстафете, обладательницу Кубка мира – 2021/2022 Наталью Терентьеву с днём рождения. Сегодня, 6 сентября, Терентьевой исполнился 31 год.

Фото: Личный архив Дарьи Непряевой

«У неё вообще-то день рождения! Она уже взрослая, мудрая и легендарная», – написала Непряева под совместным с сестрой фото на своей странице в социальной сети.

Терентьева замужем за обладателем двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине Александром Терентьевым. В ноябре 2025 года стало известно, что Терентьевы ожидают пополнения в семье. 28 апреля в семье родился второй ребёнок.