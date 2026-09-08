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Норвежский журналист Сальтведт заявил, что лыжному спорту нужно меньше чемпионатов

Норвежский журналист Сальтведт заявил, что лыжному спорту нужно меньше чемпионатов
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Известный норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что ежегодное проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта — это не самый перспективный способ привлечь больше внимания к лыжным гонкам.

«На самом деле, лыжному спорту нужно меньше, а не больше чемпионатов. В первую очередь лыжным гонкам нужен более качественный Кубок мира и гораздо более захватывающий «Тур де Ски». На мой взгляд, здесь гораздо больше потенциала для поддержания интереса. Проведение чемпионата мира каждый год портит всё остальное — и не в последнюю очередь сам Кубок мира.

Путь к пробуждению интереса у спонсоров и организаторов должен скорее заключаться в восстановлении уникального величия «Тур де Ски», особенно в сезоны без чемпионатов. В такие сезоны лыжные гонки обладали концепцией, которая была одновременно увлекательной и сложной, отличалась интенсивностью, непредсказуемостью и разнообразием.

Но весь «Тур» был разрушен, по частям. Уменьшилось количество стран-организаторов, исчезли захватывающие городские спринты, сократились масштабы массовых стартов и увеличилось количество дней отдыха. Начало мероприятия также было перенесено с привлекательного рождественского периода, когда гораздо большая аудитория, особенно в Центральной Европе, могла бы следить за развитием событий.

Лыжные гонки выиграют гораздо больше, если будут отдавать приоритет соревнованиям, где спортсмены смогут быть самими собой. «Тур де Ски» — одно из таких соревнований, в отличие от очередного чемпионата мира.

Возможно, лыжным гонкам стоит подумать о создании собственного чемпионата. Тогда дистанции и форматы соревнований могли бы быть гораздо разнообразнее, чем сегодня, включая городские спринты, а также смешанные эстафеты и гонки на длинные дистанции», — приводит слова Сальтведта NRK.

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