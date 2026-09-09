Лыжница Хагстрём заявила о желании отказаться от использования телефона во время ЧМ-2027

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём рассказала о своём желании отказаться от использования мобильного телефона во время предстоящего чемпионата мира — 2027 по лыжным видам спорта в Фалуне. После 13-го места в спринте на Олимпийских играх — 2026 в Милане на шведскую спортсменку обрушилась волна критики.

«После финиша я расплакалась, увидев в телефоне насмешливый комментарий примерно такого содержания: «Эмма Рибом никогда бы не выступила так плохо, если бы у неё был шанс». Это влияет на тебя сильнее, чем вы можете себе представить. В тот момент, когда сидишь и читаешь комментарий, кажется, что тебе всё равно и это пустяки. Но потом это может незаметно подкрасться. Гораздо сильнее, чем думаешь.

Я хотела бы отказаться от телефона в Фалуне, но я понимаю, что это сложный вопрос, поскольку это часть моей работы. Люди хотят видеть, чем мы занимаемся.

Я читала интервью с Маттисом Стенсхагеном, где он сказал, что ему приходится пользоваться социальными сетями, однако он на самом деле не хочет этого делать. И я его прекрасно понимаю», — приводит слова Хагстрём Expressen.