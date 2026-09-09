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«Наивные люди». Ступак — о комментариях после объявления беременности

«Наивные люди». Ступак — о комментариях после объявления беременности
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Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Юлия Ступак отреагировала на комментарии, оставленные ей в соцсетях после объявления беременности.

«Когда про меня пишут: ну наконец-то она займётся делом (имеется в виду декрет), а не будет язык везде показывать и танцевать… Ну и наивные же люди.

Твоё состояние — твой же выбор. И когда люди это начнут понимать, их жизнь изменится кратно. Тем временем кайфовая осень на дворе, в наушниках — LP, разве этого уже не достаточно для счастья?» — написала Ступак в соцсетях.

Ступак замужем за лыжником Никитой Ступаком. У пары есть сын Арсений, родившийся в январе 2020 года. 28 августа 2026 года спортсменка сообщила о второй беременности.

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