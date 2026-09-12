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«Я ещё хочу на лыжах побегать». Большунов — об опасных испытаниях в шоу «Титаны»

«Я ещё хочу на лыжах побегать». Большунов — об опасных испытаниях в шоу «Титаны»
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, какие испытания в шоу «Титаны» внушают ему страх.

«Здесь же нужно в любом испытании подстроиться, найти какие-то выгодные позиции, правильно всё делать. Поэтому с головой нужно подходить к испытаниям.

Отвечая на вопрос, какие испытания внушают страх, я бы выбрал те, которые опасны, где можно получить травму, когда идёт какая‑то борьба. Нужно быть аккуратным. Ладно – ребята, которые ещё могут себе позволить получить повреждение, но мне этого делать нельзя. Я ещё хочу побегать на лыжах», – приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Большунов примет участие в спортивном шоу «Титаны» на канале ТНТ. Помимо него, среди участников Никита Нагорный, Павел Мамаев и другие.

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