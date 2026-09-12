«Я ещё пока не закончила». Олимпийская чемпионка Юлия Ступак — о своей карьере

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Юлия Ступак заявила, что не планирует завершать карьеру после объявления о второй беременности.

«Я ещё пока не закончила свою карьеру, но думаю о том, как предоставить условия для занятий спортом своим детям. Я повидала полмира благодаря профессиональному спорту. Когда ты стоишь на олимпийском пьедестале, ты помнишь всё от и до. Я стояла на пьедестале четыре раза, и мало что может сравниться с этим», – приводит слова Ступак ТАСС.

Напомним, Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России. Она замужем за лыжником Никитой Ступаком. Их общий сын Арсений родился в январе 2020 года. В минувшем сезоне-2025/2026 Ступак выступала на этапах Кубка России.