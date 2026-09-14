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Ступак считает, что FIS осложнит участие россиян в соревнованиях дополнительными условиями

Ступак считает, что FIS осложнит участие россиян в соревнованиях дополнительными условиями
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Юлия Ступак считает, что участие российских спортсменов на международных соревнованиях под эгидой FIS могут осложнить дополнительные требования к атлетам со стороны организации. Напомним, в начале сентября FIS допустила россиян до своих соревнований в нейтральном статусе.

«Я услышала новость о возвращении по радио, когда мы с мужем ехали с тренировки. Сначала я закричала от радости, но потом успокоилась, потому что наверняка будут некоторые критерии, которые дадут возможность выступать не всем. Это более сложная сторона, ложка дёгтя, скажем так, но я надеюсь, что всё будет хорошо», – приводит слова Ступак ТАСС.

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