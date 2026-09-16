Бородавко рассказал, что Большунов может принять участие на летнем чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что трёхкратный олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов может выступить на летнем чемпионате России, который пройдёт с 19 по 21 сентября.

«Сейчас вся группа прилетает в Москву из Италии, где проходил сбор. После этого она сразу же отправляется в Архангельскую область, где пройдёт летний чемпионат России. Скорее всего, Большунов примет в нём участие.

Сбор прошёл достаточно хорошо, погодные условия позволили выполнить весь объём поставленных задач. Всё прошло по плану, штатно, никто не болел. Иностранцы это место не используют, много лет уже его использует российская команда. Большунов же тренировался в силу своих возможностей», — приводит слова Бородавко ТАСС.