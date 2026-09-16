«Чувствовала себя полностью отвергнутой». Карль — о том, как переживала период отстранения

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль рассказала, как смогла пережить период отстранения от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

«Я отошла от общественности, чтобы защитить себя. Чувствовала себя полностью отвергнутой. Было одиноко. И были дни, когда просто ничего не получалось, особенно в периоды плохой погоды. Всё веселее, когда вы не одни.

Я рано поняла, что должна сосредоточиться на технике и использовать время, чтобы максимально её улучшить. У меня не было команды вокруг, и полностью зависело от меня самой, над чем именно работать. К счастью, за годы я накопила определённый опыт и сумела провести хорошие тренировки. Больше всего мне не хватало возможности проводить спринтерские тренировки против соперников. Ранее у меня были удачные спринты, так что у меня были собственные ориентиры по времени. Но это совсем не то же самое», — приводит слова Карль Langrenn.