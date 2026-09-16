Наталья Терентьева примет участие в летнем чемпионате России — 2026

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) примет участие в летнем чемпионате России — 2026, об этом сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

«Думаю, что болельщики оценят то, как она набирает форму. Она побежит всю программу, кроме спринта», – приводит слова Сорина «РИА Новости Спорт».

Наталья Терентьева — жена российского лыжника Александра Терентьева. Лыжница не выступала на официальных соревнованиях с конца 2025 года. В апреле 2026 года Терентьева родила второго ребёнка, тогда же лыжница вошла в состав сборной России на сезон-2026/2027.