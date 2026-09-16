15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья Терентьева примет участие в летнем чемпионате России — 2026

Наталья Терентьева примет участие в летнем чемпионате России — 2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) примет участие в летнем чемпионате России — 2026, об этом сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

«Думаю, что болельщики оценят то, как она набирает форму. Она побежит всю программу, кроме спринта», – приводит слова Сорина «РИА Новости Спорт».

Наталья Терентьева — жена российского лыжника Александра Терентьева. Лыжница не выступала на официальных соревнованиях с конца 2025 года. В апреле 2026 года Терентьева родила второго ребёнка, тогда же лыжница вошла в состав сборной России на сезон-2026/2027.

Материалы по теме
«Мне это не нравится». Что в Норвегии говорят о допуске российских лыжников на Кубок мира?
«Мне это не нравится». Что в Норвегии говорят о допуске российских лыжников на Кубок мира?
Комментарии