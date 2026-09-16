«Занимаемся трудовой деятельностью». Коростелёв показал кадры тренировок в Малиновке

Участник Олимпийских игр в Милане, бронзовый призёр этапа Кубка мира российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в своём телеграм-канале подборку фото и видео, сделанных во время тренировок группы Егора Сорина в Малиновке, Архангельская область. 19 сентября там же стартует чемпионат России по лыжероллерам.

«Занимаемся трудовой деятельностью с целью последующего употребления пищи», — подписал подборку снимков Коростелёв.

Коростелёв в декабре 2025 года получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и дебютировал на Кубке мира, а также выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое – в марафоне на 50 км (это его лучшие результаты на Играх). На КМ россиянин взял свою первую медаль, став бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти (Финляндия).