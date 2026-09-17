«Мечта — завоевать медаль». Лыжник Хальфварссон — о планах на ЧМ-2027

37-летний шведский лыжник Калле Хальфварссон поделился планами на предстоящий чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2027.

«Для меня это будет по-настоящему домашний турнир. Было бы здорово снова принять участие в чемпионате мира дома, учитывая, что я уже участвовал в одном из таких. Нас, участников чемпионата мира — 2015 в Фалуне, осталось немного, поэтому было бы действительно здорово снова пережить это вместе теперь уже с молодыми ребятами.

Моя главная цель — пройти отбор на чемпионат мира. Затем я хочу приехать на ЧМ в хорошей форме, потому что знаю, что если я в хорошей форме, то могу бежать быстро и способен соревноваться на многих дистанциях. Но прежде всего мне нужно попасть на чемпионат мира. Мечта — завоевать медаль.

Думаю, это будет мой последний сезон, по крайней мере на Кубке мира. Но я не закрываю никаких дверей. Возможно, я даже продолжу ещё на один сезон и, может быть, немного сосредоточусь на марафонах. Посмотрим. Надо пройти этот сезон, а потом решим, что делать дальше», — приводит слова Хальфварссона Fondo Italia.