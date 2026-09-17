Фото: Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен восстанавливаются на сборах в США

11-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал фотографии с совместного сбора в США с другим норвежским лыжником Эмилем Иверсеном.

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

«Восстановительный день», – написал Клебо в сопровождении к фотографиям.

Клебо и Иверсен уже не в первый раз используют территорию США для подготовки к сезону и важным стартам. В сезоне-2025/2026 лыжники тренировались в США в условиях высокогорья, чтобы лучше подготовиться к выступлениям на Олимпийских играх — 2026 в Италии, на которых Клебо выиграл шесть золотых медалей, а Иверсен завоевал золото в эстафете в составе сборной Норвегии.