Глава Норвежской лыжной ассоциации негативно отреагировал на возвращение россиян

Президент Норвежской лыжной ассоциации Рогер Финьорд прокомментировал возможное возвращение российских лыжников на международную арену.

«Меня беспокоит, что мы забудем, что происходит на Украине каждый день. Что мы откроемся для участия страны, которая ответственна за это, где спорт очень тесно связан с государством. Норвежская лыжная ассоциация очень обеспокоена этим и категорически с этим не согласна.

Ужасно, что всё это происходит, и со всем этим мы вступаем уже в пятую зиму. Если мы, как общество, собираемся об этом забыть… Это никогда не должно становиться для нас обыденностью. Когда что-то входит в привычку, это перестает казаться проблемой. И твое внимание начинают отвлекать войны в других странах. Это немного похоже на принцип «с глаз долой — из сердца вон» — и это пугает.

Если FIS их допустит, то и мы должны будем этому подчиниться. Но мы чётко это заявим свою позицию и не откажемся от неё. Мы считаем, что даже после окончания военных действий предстоит ещё много работы и усилий, прежде чем можно будет начать возвращение. Поэтому, даже если они выведут войска вместе, это не значит, что мы можем одновременно отменить санкции.

Я не приветствую бойкот. В этом случае уже мы окажемся вне соревнований. Но мы ничего плохого здесь не сделали, и поэтому нам не следует отказываться от участия в них», — приводит слова Финьорда Dagbladet.

Совет FIS принял решение о допуске российских лыжников в нейтральном статусе.