Стали известны стартовые номера мужской и женской разделок на ЧР по лыжероллерам — 2026

В субботу, 19 сентября, в Малиновке стартует чемпионат России – 2026 по лыжероллерам. В рамках соревновательного дня состоятся мужская и женская гонки с раздельным стартом. Мужчины преодолеют дистанцию 15 км, женщины – 10 км. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами некоторых участников обеих гонок.

Лыжероллеры. Чемпионат России — 2026, Малиновка. Гонка с раздельным стартом. Стартовые номера (частично):

женщины, 10 км:

37. Вероника Степанова.

48. Наталья Терентьева.

49. Елизавета Бекишева.

55. Лидия Горбунова.

57. Екатерина Никитина.

59. Алина Пеклецова.

61. Евгения Крупицкая.

63. Дарья Непряева.

мужчины, 15 км:

44. Иван Горбунов.

56. Денис Спицов.

62. Иван Якимушкин.

64. Илья Семиков.

66. Алексей Червоткин.

68. Сергей Ардашев.

70. Савелий Коростелёв.

Соревнования среди женщин начнутся в 11:00 мск, среди мужчин — в 12:35.