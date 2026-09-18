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Стали известны стартовые номера мужской и женской разделок на ЧР по лыжероллерам — 2026

Стали известны стартовые номера мужской и женской разделок на ЧР по лыжероллерам — 2026
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В субботу, 19 сентября, в Малиновке стартует чемпионат России – 2026 по лыжероллерам. В рамках соревновательного дня состоятся мужская и женская гонки с раздельным стартом. Мужчины преодолеют дистанцию 15 км, женщины – 10 км. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами некоторых участников обеих гонок.

Лыжероллеры. Чемпионат России — 2026, Малиновка. Гонка с раздельным стартом. Стартовые номера (частично):

женщины, 10 км:

37. Вероника Степанова.
48. Наталья Терентьева.
49. Елизавета Бекишева.
55. Лидия Горбунова.
57. Екатерина Никитина.
59. Алина Пеклецова.
61. Евгения Крупицкая.
63. Дарья Непряева.

мужчины, 15 км:

44. Иван Горбунов.
56. Денис Спицов.
62. Иван Якимушкин.
64. Илья Семиков.
66. Алексей Червоткин.
68. Сергей Ардашев.
70. Савелий Коростелёв.

Соревнования среди женщин начнутся в 11:00 мск, среди мужчин — в 12:35.

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