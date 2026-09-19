Наталья Терентьева выиграла разделку 10 км свободным стилем на летнем чемпионате России
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) стала победительницей гонки с раздельного старта на 10 км свободным стилем на летнем чемпионате России среди лыжников-гонщиков в Малиновке. Она преодолела дистанцию за 25.34,3.
Второй стала Вероника Степанова, отстав от лидера на 14,5. Тройку лучших замкнула Мария Истомина (+18,3).
Лыжные гонки. Летний чемпионат России. Малиновка. 10 км свободным стилем. Женщины:
- Наталья Терентьева (Непряева) (Республика Татарстан) — 25.34,3.
- Вероника Степанова (Республика Татарстан) — отставание 14,5.
- Мария Истомина (Ленинградская область) +18,3.
- Алина Пеклецова (Вологодская область) +44,1.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) +44,7.
- Карина Гончарова (Тюменская область) +1.06,7.
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