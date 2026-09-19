Наталья Терентьева выиграла разделку 10 км свободным стилем на летнем чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) стала победительницей гонки с раздельного старта на 10 км свободным стилем на летнем чемпионате России среди лыжников-гонщиков в Малиновке. Она преодолела дистанцию за 25.34,3.

Второй стала Вероника Степанова, отстав от лидера на 14,5. Тройку лучших замкнула Мария Истомина (+18,3).

Лыжные гонки. Летний чемпионат России. Малиновка. 10 км свободным стилем. Женщины: