Семяшкин выиграл разделку 15 км свободным стилем на летнем ЧР, Коростелёв — третий
Российский лыжник Евгений Семяшкин стал победителем гонки с раздельного старта на 15 км свободным стилем на летнем чемпионате России — 2026. Он преодолел дистанцию за 33.51,8.
Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 6,9. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+8,4).
Лыжные гонки. Летний чемпионат России. Малиновка. 15 км свободным стилем. Мужчины:
- Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 33.51,8.
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — отставание 6,9.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +8,4.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) +19,2.
- Егор Митрошин (ХМАО) +19,3.
- Андрей Мельниченко (ХМАО) +29,1.
- Алексей Червоткин (Тюменская область) +43,8.
- Данила Карпасюк (Челябинская область) +56,2.
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