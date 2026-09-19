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Семяшкин выиграл разделку 15 км свободным стилем на летнем ЧР, Коростелёв — третий

Семяшкин выиграл разделку 15 км свободным стилем на летнем ЧР, Коростелёв — третий
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Российский лыжник Евгений Семяшкин стал победителем гонки с раздельного старта на 15 км свободным стилем на летнем чемпионате России — 2026. Он преодолел дистанцию за 33.51,8.

Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 6,9. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+8,4).

Лыжные гонки. Летний чемпионат России. Малиновка. 15 км свободным стилем. Мужчины:

  1. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 33.51,8.
  2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — отставание 6,9.
  3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +8,4.
  4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +19,2.
  5. Егор Митрошин (ХМАО) +19,3.
  6. Андрей Мельниченко (ХМАО) +29,1.
  7. Алексей Червоткин (Тюменская область) +43,8.
  8. Данила Карпасюк (Челябинская область) +56,2.
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