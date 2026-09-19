Семяшкин выиграл разделку 15 км свободным стилем на летнем ЧР, Коростелёв — третий

Российский лыжник Евгений Семяшкин стал победителем гонки с раздельного старта на 15 км свободным стилем на летнем чемпионате России — 2026. Он преодолел дистанцию за 33.51,8.

Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 6,9. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+8,4).

Лыжные гонки. Летний чемпионат России. Малиновка. 15 км свободным стилем. Мужчины:

Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 33.51,8. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — отставание 6,9. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +8,4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +19,2. Егор Митрошин (ХМАО) +19,3. Андрей Мельниченко (ХМАО) +29,1. Алексей Червоткин (Тюменская область) +43,8. Данила Карпасюк (Челябинская область) +56,2.