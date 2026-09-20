15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Петтер Нортуг планирует сменить гражданство, чтобы выступить на Олимпийских играх — 2030

Петтер Нортуг планирует сменить гражданство, чтобы выступить на Олимпийских играх — 2030
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал о планах выступить на Олимпийских играх — 2030, попытавшись сменить спортивное гражданство.

«Надеюсь, вопрос решится в течение ближайших шести месяцев. Есть определённые требования от FIS: если вы меняете страну проживания, вы должны проживать там и иметь там адрес в течение года, прежде чем получить одобрение на смену спортивного гражданства.

Я не могу сказать, о какой стране идёт речь, но я раскрою это, когда всё получится. Скажу лишь, что она находится в Карибском бассейне», — приводит слова Нортуга SVT.

Материалы по теме
«Мечта — завоевать медаль». Лыжник Хальфварссон — о планах на ЧМ-2027
Комментарии
Новости. Лыжи