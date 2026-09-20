Петтер Нортуг планирует сменить гражданство, чтобы выступить на Олимпийских играх — 2030

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал о планах выступить на Олимпийских играх — 2030, попытавшись сменить спортивное гражданство.

«Надеюсь, вопрос решится в течение ближайших шести месяцев. Есть определённые требования от FIS: если вы меняете страну проживания, вы должны проживать там и иметь там адрес в течение года, прежде чем получить одобрение на смену спортивного гражданства.

Я не могу сказать, о какой стране идёт речь, но я раскрою это, когда всё получится. Скажу лишь, что она находится в Карибском бассейне», — приводит слова Нортуга SVT.