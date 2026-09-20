Алёна Баранова выиграла спринт классическим стилем на летнем ЧР, Непряева — вторая

Российская лыжница Алёна Баранова стала победительницей спринта классическим стилем на летнем чемпионате России — 2026 среди лыжников-гонщиков. Она показала результат 4.54,7. Второй стала Дарья Непряева, отстав от лидера на 2,94. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Бекишева (+3,81).

Лыжные гонки. Летний чемпионат России. Малиновка. Спринт классическим стилем. Женщины. Финал:

Алёна Баранова (Ленинградская область) — 4.54,7. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 2,94. Елизавета Бекишева (Пантрина) (Тюменская область) +3,81. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +5,08. Наталья Крамаренко (Свердловская область) +7,41. Вероника Бакиева (Свердловская область) +11,70.