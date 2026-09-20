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Алёна Баранова выиграла спринт классическим стилем на летнем ЧР, Непряева — вторая

Алёна Баранова выиграла спринт классическим стилем на летнем ЧР, Непряева — вторая
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Российская лыжница Алёна Баранова стала победительницей спринта классическим стилем на летнем чемпионате России — 2026 среди лыжников-гонщиков. Она показала результат 4.54,7. Второй стала Дарья Непряева, отстав от лидера на 2,94. Тройку сильнейших замкнула Елизавета Бекишева (+3,81).

Лыжные гонки. Летний чемпионат России. Малиновка. Спринт классическим стилем. Женщины. Финал:

  1. Алёна Баранова (Ленинградская область) — 4.54,7.
  2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 2,94.
  3. Елизавета Бекишева (Пантрина) (Тюменская область) +3,81.
  4. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +5,08.
  5. Наталья Крамаренко (Свердловская область) +7,41.
  6. Вероника Бакиева (Свердловская область) +11,70.
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