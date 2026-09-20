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Александр Терентьев — победитель спринта на летнем чемпионате России, Коростелёв — шестой

Александр Терентьев — победитель спринта на летнем чемпионате России, Коростелёв — шестой
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Обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев стал победителем спринта классическим стилем на летнем чемпионате России — 2026 среди лыжников-гонщиков. Он показал результат 4.07,35.

Вторым финишировал Владислав Осипов, отстав от лидера на 2,19. Бронзовым призёром соревнований стал Андрей Кузнецов (+2,26).

Лыжные гонки. Летний чемпионат России. Малиновка. Спринт классическим стилем. Мужчины. Финал:

  1. Александр Терентьев (Ленинградская область) — 4.07,35.
  2. Владислав Осипов (Республика Татарстан) — отставание 2,19.
  3. Андрей Кузнецов (Красноярский край) +2,26.
  4. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край) +2,96.
  5. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +5,26.
  6. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +35,56.
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