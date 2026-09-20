«Малиновские десерты». Савелий Коростелёв опубликовал фото с предсезонных сборов

Российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в своём телеграм-канале фотографию с предсезонных сборов в Малиновке, Архангельская область. Спортсмен тренируется в группе Егора Сорина.

Фото: Из личного архива Коростелёва

«Малиновские десерты», – подписал фото Коростелёв.

Коростелёв в декабре 2025 года получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и дебютировал на Кубке мира, а также выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое – в марафоне на 50 км (это его лучшие результаты на Играх). На КМ россиянин взял свою первую медаль, став бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти (Финляндия).