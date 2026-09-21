Наталья Терентьева выиграла масс-старт классическим стилем на летнем чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) стала победительницей масс-старта классическим стилем на летнем чемпионате России, который проходит в Малиновке. Она преодолела дистанцию за 1:33.47,3.

Второй стала Елизавета Маслакова, отстав от лидера на 1,6 секунды. Тройку призёров замкнула Мария Истомина (+4,6).

Лыжные гонки. Летний чемпионат России. Малиновка. Масс-старт классическим стилем. Женщины:

Наталья Терентьева (Непряева) (Республика Татарстан) — 1:33.47,3. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — отставание 1,6. Мария Истомина (Ленинградская область) +4,6. Екатерина Никитина (Москва) +12,7. Арина Кусургашева (Республика Алтай) +13,6. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +19,2.