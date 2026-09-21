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Александр Большунов не вышел на масс-старт 30 км классикой на летнем ЧР

Александр Большунов не вышел на масс-старт 30 км классикой на летнем ЧР
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов не вышел на старт масс-старта 30 км классикой на чемпионате России по лыжероллерам в Малиновке. Спортсмен был заявлен на гонку под номером 31. При этом спортсмен не участвовал в предыдущих гонках турнира.

В гонке принимают участие Сергей Ардашев, Савелий Коростелёв, Алексей Червоткин, Иван Горбунов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Евгений Семяшкин и другие.

Ранее Наталья Терентьева (Непряева) стала победительницей масс-старта классическим стилем на летнем чемпионате России.

Летний чемпионат России проходит в Малиновке с 19 по 21 сентября.

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