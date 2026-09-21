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«Ну и что, что 40 лет?» Вяльбе — о возвращении Петтера Нортуга

«Ну и что, что 40 лет?» Вяльбе — о возвращении Петтера Нортуга
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что была бы рада возвращению в профессиональный спорт двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга. Вяльбе также отметила, что норвежец – величайший лыжник.

«Я была бы рада, если бы он вернулся. Позитивный спортсмен. А сколько он внёс в развитие лыжных гонок, столько ещё никто не внёс в мире. Ну и что, что 40 лет? То, что на него люди пойдут смотреть и включат телевизор и интернет, это 100%. Позитивная и неординарная личность. Величайший лыжник», – приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Ранее Нортуг рассказал о своих планах получить гражданство другой страны и выступить на Олимпийских играх 2030 года.

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Новости. Лыжи