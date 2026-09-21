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Алексей Червоткин выиграл масс-старт на 30 км на летнем ЧР, Савелий Коростелёв — второй

Алексей Червоткин выиграл масс-старт на 30 км на летнем ЧР, Савелий Коростелёв — второй
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Российский лыжник Алексей Червоткин стал победителем масс-старта на 30 км на летнем чемпионате России, который проходит в Малиновке. Он преодолел дистанцию за 1:17.27,7.

Вторым стал Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 4,0 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+1.01).

Лыжные гонки. Летний чемпионат России. Малиновка. Масс-старт классическим стилем. Мужчины:

  1. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 1:17.27,7.
  2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — отставание 4,0.
  3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +1.01.
  4. Дмитрий Жуль (Челябинская область) +1.01,3.
  5. Андрей Сахаров (Костромская область) +1.02,1.
  6. Илья Порошкин (Республика Коми) +1.02,8.
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