Алексей Червоткин выиграл масс-старт на 30 км на летнем ЧР, Савелий Коростелёв — второй

Российский лыжник Алексей Червоткин стал победителем масс-старта на 30 км на летнем чемпионате России, который проходит в Малиновке. Он преодолел дистанцию за 1:17.27,7.

Вторым стал Савелий Коростелёв, отстав от лидера на 4,0 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+1.01).

Лыжные гонки. Летний чемпионат России. Малиновка. Масс-старт классическим стилем. Мужчины:

Алексей Червоткин (Тюменская область) — 1:17.27,7. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — отставание 4,0. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +1.01. Дмитрий Жуль (Челябинская область) +1.01,3. Андрей Сахаров (Костромская область) +1.02,1. Илья Порошкин (Республика Коми) +1.02,8.