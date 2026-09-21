Вяльбе высказалась об отсутствии Большунова в масс-старте на 30 км на летнем ЧР-2026

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе высказалась об отсутствии лыжника Александра Большунова в масс-старте на 30 км классикой на летнем чемпионате России – 2026.

«Почему Большунов не вышел на масс-старт? К сожалению, не могу сказать, не общалась вчера с Сашей, но он и не здесь. Может быть, не настолько хорош, он всё-таки первые два месяца не тренировался с командой. Наверное, они с [старшим тренером сборной России] Юрием Викторовичем [Бородавко] по своему плану тренируются. Жаль, что он не принял участия? Если человек не готов, нужно же быть к старту готовым. А просто так, чтобы пробежать, показать 20-й результат, мне кажется, что тоже не есть хорошо. Саша – спортсмен высокого уровня, у них с Юрием Викторовичем индивидуальный план. Я с этим согласна, так что всё в порядке», – приводит слова Вяльбе ТАСС.