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Бородавко сообщил, что декларация о нейтралитете лыжников появится в ближайшие дни

Бородавко сообщил, что декларация о нейтралитете лыжников появится в ближайшие дни
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что декларация о нейтралитете российских спортсменов от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) будет представлена в ближайшее время.

«Как только новости появятся, они будут и на сайте федерации, и на сайте Минспорта. Что касается перспектив допуска, надо подождать, осталось недолго. Сегодня-завтра, в ближайшие дни будет декларация, и там всё чётко будет прописано. После этого уже можно будет о чём-то говорить», – приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что российские спортсмены будут обязаны подписать декларацию о нейтралитете для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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