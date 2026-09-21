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«Нужно увольняться из рядов ЦСКА». Бородавко — о нейтральном статусе Большунова

«Нужно увольняться из рядов ЦСКА». Бородавко — о нейтральном статусе Большунова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о перспективах трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова получить нейтральный статус.

«Для того чтобы получить нейтральный статус, нужно увольняться. Это требование FIS. Всё будет решать сам спортсмен – стоит ему увольняться из рядов ЦСКА или не стоит. Это сугубо личное дело каждого спортсмена», – приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Напомним, в декабре 2025 года Большунов получил от комиссии FIS отказ в нейтральном статусе без объяснения причин. Позже стало известно, что при повторной подаче заявки Александр будет подвергнут ещё одной проверке.

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