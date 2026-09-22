Ступак: мы будем конкурентоспособными на мировой арене

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак высказала своё мнение об уровне подготовки российских спортсменов для выступления на международных стартах.

«Наши лыжники сохранили высокий уровень. У нас много соревнований, которые позволяют поддерживать форму. Думаю, что мы будем конкурентоспособными на мировой арене», – приводит слова Ступак ТАСС.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в предстоящем сезоне. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

За свою карьеру Юлия Ступак становилась олимпийской чемпионкой в эстафете в и бронзовым призёром в командном спринте в Пекине (2022), а также дважды брала бронзу на Играх в Пхёнчхане (2018) – в спринте классическим стилем и в эстафете.