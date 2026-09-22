«Интересно, почему нельзя купаться». Коростелёв — об акулах во время отдыха на Мальдивах

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о своём отдыхе на Мальдивах, где ему пришлось столкнуться с акулами. Спортсмен ответил, страшно ли плавать рядом с ними.

«Акул? Нет. Там, блин, вообще классно было. Смотришь, у тебя по вечерам туда приплывает дофига кого, живности, черепах. У нас прямо плавали там черепаха, мантра. Один день я смотрю что-то, время 11:00-11:30 вечера, что-то булькает в воде. Я такой пригляделся, смотрю, метрах в трёх-четырёх акула такая, плавник здоровый. А мы её видели буквально, когда по мостку шли минут 30 назад, может, час. Я понял, что это фигня. Она метра три вот такая проплывала мимо нас в пяти метрах, думаю: «Классно». Интересно, да, почему здесь ночью запрещено купаться? (смеётся)» — приводит слова Коростелёва Олимпийский комитет России из подкаста «Голос чемпиона».