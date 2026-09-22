«Возьми Арину Соболенко, какой у неё штаб?» Коростелёв — о своей медиакоманде

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о появлении в его жизни медиакоманды, сравнив её роль с агентствами в теннисе.

– Сейчас как раз таки начали работать с агентством, дабы эти все запросы фильтровались через них, чтобы нам не брать вот эту логистику и всё в наши руки. Чтобы нам просто сказали: «Так, есть вот это, вот это, вот это, вот это». Ты такой: «Так, вот это да, это да, это нет, это да. По датам вот в это время могу, договаривайтесь». Типа так. Примерно в таком ключе.

– Это ты искал агентство или оно тебя нашло?

– Оно меня нашло (смеётся). Это нужная вещь в спорте, когда ты уже выходишь на какой-то уровень, потихоньку отдавать какие-то свои обязанности другим людям. Ну то есть, возьми Арину Соболенко, какой у неё там штаб?

– Ой, огромный!

– Ну вот тебе пример. И в целом у неё получается просто шикарно совмещать PR, медиа и спорт.

— Нет, ну пример отличный, но теннис всё-таки куда более такой популярный и масштабный вид спорта, чем...

– Соглашусь полностью. И более смотрибельный, среди более состоятельной аудитории [в том числе], скажем так. Но сама суть, я тебе привёл пример человека, вот у неё там сколько? Под 30, по-моему, 40 человек, штаб, если не ошибаюсь.

– А в лыжах есть люди, у кого прямо целые команды вот такие?

– Клебо. Сейчас также выстраивает свою команду, знаю, Эдвин Ангер, швед. Вот, по-моему, больше нет, – сказал Коростелёв в подкасте «Голос чемпиона» для Олимпийского комитета России.