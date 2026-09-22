«Ресницы не справились, ужас!» Коростелёв — о мужских слезах

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, как относится к мужским слезам.

– Некоторые говорят, что мужские слёзы – это вот не норм.

– Почему?

– Признак слабости.

– Я считаю наоборот. Об этом могу сказать спокойно. Могу признать, да, у меня бывают такие периоды, и я этим пользуюсь только себе во благо, поэтому считаю это сильной стороной. Нежели… «О-о, какой ужас! Он слабак, потому что у него прокатилось две слезы». А тебе песок в глаза попадёт, ты заплачешь. Это тоже типа то, что ты слабый? (смеётся). Ресницы твои не справились, какой ужас!

– Когда последний раз у тебя две слезы катились?

– После полтинника на Олимпиаде – от такого понимания, что следующая попытка зацепить олимпийскую медаль будет только через четыре года. И такой уже немножко по-другому поводу. Я к бабушке приехал на юбилей с сюрпризом. И я, когда её реакцию увидел, у меня у самого прокатилась парочка [слёз], – приводит слова Коростелёва Олимпийский комитет России из подкаста «Голос чемпиона».