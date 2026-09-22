Савелий Коростелёв ответил, как относится к постоянным вопросам про Александра Большунова

Российский лыжник Савелий Коростелёв ответил, как относится к постоянным вопросам про лыжника Александра Большунова. Спортсмен отметил, что сравнения с лучшими нормальны.

– Ты, кстати, устал от того, что вообще в каждом интервью, мне кажется, которые были у тебя за последний год, есть вопросы про Большунова?

– Так это нормально.

– Объясни.

– То же самое, как в каждом интервью, скорее всего, будут вопросы про Клебо. Если взять, я не знаю… Возьмём пример тенниса, если будут спрашивать Алькараса или Синнера о каких-то своих достижениях, их будут сравнивать с Джоковичем и с остальной компанией всей. Ну, то есть, суть в том, что люди, которые добились уже в спорте… То есть Клебо сравнивают с Бьорном Дэли и Нортугом, условно возьмём. Да ребята уже закончили 20 лет назад, чего их сравнивать? Но это нормальная практика, когда с лучшим сравнивают всех остальных. У нас в России лучший был Большунов. С ним постоянно сравнивают. Вот тебе ответ. В мире с Большуновым всё ещё периодически кого-то сравнивают. И сейчас там есть Клебо, который бьёт все рекорды подряд. Ну и Саша, уже не выступающий четыре года, как бы понятно, кому уходит весь вот этот вот баланс, – приводит слова Коростелёва Олимпийский комитет России из подкаста «Голос чемпиона».