Савелий Коростелёв охарактеризовал свои взаимоотношения с Александром Большуновым

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о своих взаимоотношениях с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

– Вы ещё суперразные. То есть Саша такой закрытый, почти не говорит, бегает от журналистов, ты, наоборот, всегда готов.

– И тут кому что ближе, кому что по душе.

– А как бы ты охарактеризовал ваши отношения с ним сейчас?

– Ну, просто грубо сказать так, коллеги по цеху.

– Вы здороваетесь?

– Мы не пересекаемся практически.

– Вот сейчас вы виделись в Кировске.

– Ну, на награждении пойти руку пожать, получается…

– Перед стартом там кулачками стукнуть.

– Нет-нет-нет, это уже более к такому дружескому отношению. Нет. Чисто взаимное уважение, по крайней мере, у меня лично как к сопернику с 2016-го по 2023-й — и всё. На трассе. За пределами не пересекаемся.

– У него к тебе есть уважение?

– Не знаю. Позови, спроси.

– Он не придёт.

– Не узнаем, значит, — сказал Коростелёв в подкасте «Голос чемпиона» для Олимпийского комитета России.