Коростелёв не смог ответить, кто сильнейший лыжник в России — он или Большунов

Российский лыжник Савелий Коростелёв затруднился выбрать лучшего ныне гонщика России между собой и трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

– По твоим ощущениям, самый сильный гонщик России вот прямо сейчас — это Большунов или ты?

– Хм, тяжело отвечать. Мы не попадали в пик в этом сезоне одновременно. Ну, на одних соревнованиях в один период времени. То есть, допустим, если взять мой олимпийский [опыт], в это время проходил чемпионат России, те результаты, которые показывал Саша, они бы не позволили ему выступить на Олимпиаде сильно лучше. Потому что Ардашев был с ним постоянно рядом. Если взять финал Кубка России, Саша к нему уже который сезон хорошо подходит, возможно, в той форме он бы мог зацепиться. А там и я уже был не в том формате. Это тяжело сравнить. Поэтому, если брать начало сезона, вообще всё в обратную сторону уже выворачивается. То есть у нас было, получается, начало сезона, где я его обыгрывал, середина сезона, где мы не встретились, где, по идее, должен был быть как раз главный старт у обоих. И конец сезона, где уже я не в состоянии выдерживать этот ритм. И Саша, у которого уже было там несколько дней отдыха намного больше, чем у меня, тут тяжело в этой градации, – сказал Коростелёв в подкасте «Голос чемпиона» для Олимпийского комитета России.