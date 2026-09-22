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Савелий Коростелёв — об Олимпиаде: максимализм говорит, что уехал оттуда без медали

Савелий Коростелёв — об Олимпиаде: максимализм говорит, что уехал оттуда без медали
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Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, чувствует ли себя неудовлетворённым из-за того, что не завоевал медалей на Олимпиаде в Милане.

– Есть те, кто скажет: «Слушай, ну это первая Олимпиада, у тебя четвёртое-пятое место. Ну вполне себе».
– Если смотреть с этого угла, классно выступили, да. Но я лично туда ехал за медалью. И да, есть здравый рассудок, который говорит: «Это первая Олимпиада, тебе 22. Ты пытаешься в дистанционных, не в спринтерских, а в дистанционных гонках, типа зацепить медаль. И ещё плюс после такого перерыва». Да, здравый рассудок максимально говорит об этом. Но максимализм-то говорит о другом – что ты уехал оттуда без медали (смеётся), – сказал Коростелёв в подкасте «Голос чемпиона» для Олимпийского комитета России.

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Новости. Лыжи
  • 22 сентября 2026