Савелий Коростелёв — об Олимпиаде: максимализм говорит, что уехал оттуда без медали

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, чувствует ли себя неудовлетворённым из-за того, что не завоевал медалей на Олимпиаде в Милане.

– Есть те, кто скажет: «Слушай, ну это первая Олимпиада, у тебя четвёртое-пятое место. Ну вполне себе».

– Если смотреть с этого угла, классно выступили, да. Но я лично туда ехал за медалью. И да, есть здравый рассудок, который говорит: «Это первая Олимпиада, тебе 22. Ты пытаешься в дистанционных, не в спринтерских, а в дистанционных гонках, типа зацепить медаль. И ещё плюс после такого перерыва». Да, здравый рассудок максимально говорит об этом. Но максимализм-то говорит о другом – что ты уехал оттуда без медали (смеётся), – сказал Коростелёв в подкасте «Голос чемпиона» для Олимпийского комитета России.