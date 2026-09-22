Коростелёв составил топ-8 лыжников и лыжниц всех времён, Непряева — последняя

Российский лыжник Савелий Коростелёв составил топ-8 лыжников и лыжниц всех времён в рамках игры. Лидером оказался Бьорн Дэли, на последнем месте – Дарья Непряева.

– Про Клебо ты не раз говорил, что для тебя это лучший гонщик всех времён и народов. У нас маленькая игра. Я сейчас тебе назову восемь лыжников, там вперемешку и мужчины, и женщины. Ты не знаешь, кто там будет, и должен примерно расставить, кто из них с первого по восьмой.

– А, я понял, как это будет выглядеть. Давай, классно.

– Легков.

– Блин, самое простое сказать четыре.

– Любимое место.

– Давай четыре. Тем более да, это Санино место, вообще четыре, классно.

– Бьорн Дэли.

– Два.

– Йохауг.

– Ты жук! Придётся три отдавать.

– Дарья Непряева.

– Так, сколько, восемь там? Пока что восемь.

– Нортуг.

– Пять.

– Сергей Устюгов.

– Шесть.

– Елена Вяльбе.

– А можешь мне последнего ещё сказать? (Смеётся.) Блин, там будет…

– Ну, семь или один остаётся.

– Да я понимаю, градация так-то ничего себе. Один. Давай, скажи мне Клебо, и я пойду-выйду отсюда.

– Иди! Ну ладно, я тебя спасу. Марит Бьорген.

– Ой, ну это не семь. Это точно не семь, но у меня нет выбора. Я бы, наверное, в идеале бы отодвинул всё, что после третьего.

– Сейчас можно перерасставить, то как бы ты сделал? Как бы первая тройка выглядела?

– Бьорн Дэли, Марит, Вяльбе, Йохауг, Устюгов, Легков и Даша, — приводит слова Коростелёва Олимпийский комитет России из подкаста «Голос чемпиона».