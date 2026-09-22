«Это ежу понятно». Коростелёв — о причинах эмоциональных срывов Большунова

Российский лыжник Савелий Коростелёв ответил, понимает ли причины эмоциональных срывов трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, которые преследовали его на протяжении минувшего сезона.

– Ты понимаешь, почему его эмоционально вообще так болтало в этом сезоне?

– Полностью. Конечно, понимаю. Тебя четыре года держат в России, когда ты был лучшим лыжником, когда тебя банили, и тут кого-то выпускают. Но не тебя. Это ежу понятно (смеётся). Но вот так сложилось, к сожалению.

– Но некоторым казалось, что ты как раз не проявляешь вот этого достаточного понимания корректности.

– У меня есть фраза, не все её правильно поняли, но это так всегда. Каждый интерпретирует, как хочет. Я его как спортсмена понимаю, как человека — нет. Ну, то есть как спортсмена — это очень тяжело, когда тебя запирают, и спасибо ему, что он находит в себе мотивацию и силы бегать дальше, продолжает показывать уровень. За это респект. Я говорю как спортсмен, его всецело понимаю и сожалею, что так получается, – сказал Коростелёв в подкасте «Голос чемпиона» для Олимпийского комитета России.