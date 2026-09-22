«Будет важным пунктиком». Савелий Коростелёв — о чемпионате мира 2027 года

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, насколько ему важна медаль на чемпионате мира 2027 года при подготовке к Олимпийским играм 2030 года.

– Понятно, что у тебя глобальная цель — олимпийская медаль, ты уже здесь её хотел, ну, как бы, естественно, в 2030-м, ну, 100% она нужна, типа иначе зачем это всё? Вот насколько медаль сейчас на чемпионате мира 2027 года, она будет таким важным пунктиком по дороге вот к этому?

– Это будет важным пунктиком как минимум, потому что чемпионат мира 2027 года, с учётом того, что у нас меняются от мэйджора к мэйджору стили. В 2027 году будет повторение программы, которая будет в 2030 году. Ну, отчасти репетиция, понятно, что совершенно другая трасса, плюс высота другая. Но сам факт, по стилям, во-первых, плюс моя любимая классическая разделка. И, знаешь, как чуть-чуть подзакрыть гештальт 2026 года. Ну вот, скорее всего, мне нужно это (смеётся), – приводит слова Коростелёва Олимпийский комитет России из подкаста «Голос чемпиона».