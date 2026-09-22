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Савелий Коростелёв назвал главную цель на предстоящий сезон

Савелий Коростелёв назвал главную цель на предстоящий сезон
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Российский лыжник Савелий Коростелёв назвал главную для себя цель на сезон-2026/2027.

«У нас всё ещё же до конца неясно, как будет с нейтральной программой и допуском. Сейчас вот должны, по-моему, скоро будут до конца это обтолковать. Но я думаю, что программу они в любом случае оставят. Мы всегда надеемся, что будет и допуск, как у гимнастов. Я надеюсь, что нейтральную программу они вряд ли будут сворачивать. Это будет странно с учётом всей тенденции, которая сейчас идёт. И если мы отталкиваемся от того, что они должны оставлять нейтральную программу, то, конечно, выступать на международной арене и бороться за призы — это и в следующем году чемпионат мира. Это главная цель следующего сезона», — сказал Коростелёв в подкасте «Голос чемпиона» для Олимпийского комитета России.

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