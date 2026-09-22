FIS обновила критерии получения нейтрального статуса

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) опубликовала обновлённые критерии в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов.

В новой политике были обновлены требования, которые касаются отсутствия связи спортсменов с Вооружёнными силами России и Беларуси или же с каким-либо иным органом национальной безопасности.

«Спортсмены и вспомогательный персонал, добровольно заключившие контракт с Вооружёнными силами или органами Национальной безопасности России или Беларуси, не могут участвовать в соревнованиях, включённых в календарь FIS», – говорится в документе организации.

Отметим, что из документа исчезли слова про аффилированные структуры, что может касаться участия в спортивных обществах, например, ЦСКА.