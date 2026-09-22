FIS утвердила регламент подачи заявки для получения нейтрального статуса

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) утвердила правила подачи заявки для получения российскими и белорусскими спортсменами нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Спортсмены должны подтвердить посредством подачи заявления, что они соответствуют требованиям. Тщательно ознакомившись с этими требованиями, спортсмен или представитель вспомогательного персонала обязуется соблюдать их в течение всего времени. Спортсмен получает право участвовать в соревнованиях только после того, как FIS выдаст соответствующее подтверждение. После получения заявления и копии паспорта FIS проводит внутреннюю проверку для оценки соответствия критериям допуска. В случаях, когда требуется привлечение внешних экспертов для проведения углублённой проверки (например, при наличии ранее отклонённой заявки на статус), FIS инициирует соответствующую процедуру; расходы в размере 2 тыс. швейцарских франков несёт сам спортсмен или представитель вспомогательного персонала.

FIS публикует на своём сайте список спортсменов, которым был присвоен статус индивидуального нейтрального спортсмена. Если после присвоения статуса индивидуального нейтрального спортсмена FIS станет известно о нарушении правил допуска или условий участия, FIS аннулирует этот статус и незамедлительно исключает имя спортсмена из опубликованного списка. Заявки на участие в мероприятиях FIS в статусе индивидуального нейтрального спортсмена должны быть поданы в FIS не позднее 15 декабря. Заявки, поступившие после указанного срока, считаются неприемлемыми и не рассматриваются в рамках соответствующего сезона», – говорится в заявлении FIS.