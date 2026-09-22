15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

FIS не будет рассматривать заявки России на проведение турниров под своей эгидой

FIS не будет рассматривать заявки России на проведение турниров под своей эгидой
Комментарии

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не будет рассматривать заявки от России и Беларуси на проведение турниров под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Заявки от российских и белорусских кандидатов на проведение соревнований FIS, включая чемпионаты мира и этапы Кубка мира, рассматриваться не будут», – говорится в сообщении FIS.

Также стоит отметить, в документе прописано, что национальные чемпионаты России и Беларуси не будут включены в официальный календарь FIS.

Сегодня, 22 сентября, FIS утвердила обновлённые правила в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов из России и Беларуси.

Материалы по теме
FIS обновила критерии получения нейтрального статуса
Комментарии
Новости. Лыжи