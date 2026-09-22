FIS не будет рассматривать заявки России на проведение турниров под своей эгидой

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не будет рассматривать заявки от России и Беларуси на проведение турниров под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Заявки от российских и белорусских кандидатов на проведение соревнований FIS, включая чемпионаты мира и этапы Кубка мира, рассматриваться не будут», – говорится в сообщении FIS.

Также стоит отметить, в документе прописано, что национальные чемпионаты России и Беларуси не будут включены в официальный календарь FIS.

Сегодня, 22 сентября, FIS утвердила обновлённые правила в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов из России и Беларуси.