Коростелёв — о соперничестве с Большуновым: было бы принципиально поставить его на место

Участник Олимпийских игр в Милане, бронзовый призёр этапа Кубка мира российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о соперничестве с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

— В финале Кубка России Большунов выиграл, по-моему, пять из шести гонок. Ты — ноль из шести. Для тебя это каким-то стало потрясением, неожиданностью или вот чем-то таким?

— Да нет. Я удержал там свой уровень топ-2, топ-3 стабильный, который, грубо говоря, знаешь, как средний уровень мой, который уже сейчас нарисовывается. Ну, у меня не было задачи приехать и выиграть там всё.

— Ну, как? Ты ж спортсмен.

— Ну да, но я понимаю всецело, что какой я путь до этого прошёл, какая у нас была разница календарей к тому моменту. И я приехал туда насладиться.

— Ну, ему точно было принципиально поставить тебя на место, чтоб показать: вот парень, который на Олимпиаде где-то прыгал, сейчас мы посмотрим, где он, а где я.

— Ну, это было логично. Честно, если бы был Саша на Олимпиаде, а я бы сидел в России, мне бы тоже было принципиально поставить его потом на место. Ну, в плане обыграть. Это нормальная практика. То есть, грубо говоря, получается, возьмём женские, мужские лыжи. Я типа в мужских, Дашка в женских. Получается, что мы единственные маркеры, как можно сравниться с международниками. Вот хотя бы хоть как-то, — сказал Коростелёв в подкасте «Голос чемпиона» для Олимпийского комитета России.